15 Temmuz hain darbe girişiminde bunlar yaşandı 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütü tarafından girişilen hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı otelde derdest etmek için gelen MAK, SAT ve Özel Kuvvetlerden oluşan 37 kişilik suikast timi...

15 Temmuz hain darbe girişiminde bunlar yaşandı

MUĞLA - 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı terör örgütü tarafından girişilen hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Marmaris'te kaldığı otelde derdest etmek için gelen MAK, SAT ve Özel Kuvvetlerden oluşan 37 kişilik suikast timi 16 Temmuz gecesi saatlerinde helikopter ile Marmaris'e geldiler.

Marmaris'teki Turban Otel'e inen FETÖ'nün 37 kişilik suikast timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kaldığı odada bulamayınca iki polisi şehit ettiler ve 16 Temmuz'da başlayan kaçışları 1 Ağustos sabahı yakalanmaları ile sona erdi. Marmaris'e gelen FETÖ'nün suikast timinden sadece eski Yüzbaşı Burkay Karatepe firar etti ve yakalanamadı.

Cumhurbaşkanı otelin helikopteri ile Dalaman'a uçtu

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tatilini Marmaris'te geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otelde yaptığı açıklama sonrası otelin helikopteri ile alçaktan uçuş yaparak önce Dalaman Havalimanına, oradan da tarifeli uçuş kodu ile İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanının yerini tespit edemediler, geç geldiler

Cumhurbaşkanını derdest etmek için İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet üssünde toplanan darbeci askerlerin liderliğini Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş yaptı. FETÖ'nün suikast timi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kaldığı noktayı tespit edemeyince derdest girişimi başarısız oldu. Eski Cumhurbaşkanı başyaverinin Cumhurbaşkanının kaldığı adresi öğrenmesi sonrası gece 03.00 sıralarında MAK, SAT ve Özel Kuvvetlerden oluşan 37 kişilik ekip iki helikopter ile Marmaris üzerine geldikten sonra otele iniş yaptılar.

Helikopter sabaha kadar oteli ateş altında tutu

2 polisin şehit olduğu Muğla'nın Marmaris ilçesinde Grand Yazıcı Turban otele darbe girişimcileri tarafından helikopter ile gece boyunca helikopterden açılan ateş sonrası araçlar ve otelin büyük bölümü delik deşik oldu. Üç helikopter ile Marmaris'e gelen şüpheliler, otele indirdikleri FETÖ'nün suikast timinde yer alan MAK, SAT ve Özel Kuvvetlere bağlı ekipleri Polis Özel Harekat ekipleri ile karşılaştı. Helikopterden sürekli havadan otele yapılan yaylım ateşi sonrası otelin önünde bulunan araçların camları delik deşik oldu. Gece boyunca helikopterden otel ve çevresine açılan ateş sonrası yere düşen boş kovanlar Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından numaralandıktan sonra toplandı.

İki polis şehit oldu

Gece yaşanan çatışmada, otelin hemen yanında FETÖ terör örgütünün elemanları tarafından polis memuru Nedip Cengiz Eker'in aracına açılan ateş sonrası, Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinden Mehmet Çetin ise otel içeresinde darbeciler tarafından şehit edildi. Marmaris'te sabah saatlerine kadar helikopter ile yer ekibine destek vermek için mermi yağdıran darbeciler, Cumhurbaşkanının almadığını öğrenince ekibi almak için alçaldığı anlarda Polis Özel Harekat ekipleri tarafından inişi engellendi. Günün ağarması ile birlikte helikopter ayrıldı ve yer ekibi de otelin arka bölümünden ormanlık alana kaçtı.

Kaçan darbeciler arama çalışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yaptıktan sonra ayrıldığı otele saldırı düzenleyen ve bir süre sonra kaçan 37 kişilik suikast timinin yakalanması için operasyon başlatıldı. 16 Temmuz sabahı polis ve askerden oluşan özel eğitimli askerler tarafından başlatılan FETÖ'nün suikast timini yakalama operasyonu 1 Ağustos sabah saatlerinde Özel Kuvvetler ekiplerinin de yakalanması ile son buldu. FETÖ darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın derdest edilmesine yönelik girişimin başında yer alan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ise İzmir'de yakalanarak Muğla'yla getirildi.

Silahları ele geçirildi

Darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yaptığı otele baskın düzenlenen ve daha sonra ormanlık alana kaçan darbeci eski askerlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyon çerçevesinde, ihbar üzerine 16 Temmuz 2016 günü saat 21.30 sıralarında Marmaris İlçesi, İçmeler Mahallesi, orman işletme müdürlüğüne ait boşaltılmış lojmanlar bölgesinde, Çiğli 2'nci Ana Jet Üs K.lığında görev yapan 2 Astsubay üzerlerinde bulunan 2 adet Baretta marka 9 mm çapında tabanca ile tabancalara ait 6 adet şarjör ve 90 adet 9 mm çapında fişek ile sağ olarak yakalanmış ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Bölgede görevlendirilen Jandarma Komando birliklerince 17 Temmuz 2016 günü saat 13.15 sıralarında devam eden operasyon kapsamında, Marmaris İlçesi Sakızlı Tepe ve tepenin kuzeyinde yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti esnasında, 1 Adet HK 416 Piyade Tüfeği, 1 Adet Glock Tabanca, 1 Adet Bomba Atar, 44 Adet Bomba Atar Mühimmatı, 8 Adet El Bombası, 23 Adet Kompozit Başlık, 5 Adet Silah Üstü Gece Görüş Dürbünü, 34 Adet M16 Şarjörü, 14 Adet Tabanca Şarjörü, 12 Adet El Telsizi, 736 Adet M16 Fişeği ve muhtelif Askeri Malzemeler ile Sıhhıye malzemeleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Soruşturma dört ayda tamamlandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturma dosyası 15 Temmuz tarihinden itibaren başlanarak 4 ayda hazırlandı. 211 sayfalık iddianame Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine 15 Kasım 2016 tarihinde sunularak kabul edildi.

Yargıya hesap verdiler

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı derdest etmek için farklı birimlerden oluşturulan FETÖ'nün suikast timinin birisi hariç tamamının gözaltına alınmasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 20 Şubat 2017 tarihinde biri firar 46 sanıklı Cumhurbaşkanına Suikast girişimi ve iki polisin şehit edilmesi ile ilgili dava Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

31 sanık 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 4 Ekim 2017 tarihinde karar açıklandı. Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı eski Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıca 9 sanık müebbet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı ağırlaştırılmış mübbet hapis, Tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Toplam 42 sanık 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis arasında çeşitli cezalara çarptırılmış oldu. 1 sanık ise beraat etti.

Menfez paşası Kuzu'ya 'Gasp'tan da ceza

Sanıklar arasında bulunan ve Marmaris Çetibeli mevkiindeki bir menfezde yakalanması nedeniyle 'Menfez paşası' olarak adlandırılan eski astsubay Zekeriye Kuzu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasp etme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi.

Yargılanan sanıklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 15 Temmuz Darbe girişiminde adı geçen o günün rütbeli askerleri arasında 2 Tuğgeneral, bir Tuğamiral, 6 Albay, 4 Yarbay, 2 Binbaşı, 11 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 2 Teğmen ve 13 Astsubay rütbesinde asker bulunuyordu. 47 sanıklı davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen.