Üye Girişi
Haberler

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Uyuşturucu Operasyonu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Uyuşturucu Operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan kutuda 126 gram metamfetamin ve ruhsatsız bir tabanca bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otobüs firmasının yazıhanesine bırakılan kutunun içerisindeki çay ve salça paketinden 126 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ekim'de Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yaptı. Denetimler sırasında şüpheli şahıslar tarafından bir otobüse emanet olarak verilmek istenen koli arandı.

Çay ve salça paketi içinden uyuşturucu madde çıktı

Kolide bulunan çay ve salça kutusuna zulalanmış 126 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 fişek bulundu. Kimlik tespit edilen S.T. (22), B.M. (21) ve S.T. (23) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 şüpheli, "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Demokrasi 15 Temmuz Güvenlik istanbul 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

Üç bölgemizi sallayan deprem anı kamerada

 Rojin Kabaiş'in ön otopsi raporu çıktı

Rojin'in ön otopsi raporu çıktı
Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kamuya binlerce personel alımı yapılacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ELAZIĞ'DA DEPREM! Elazığ'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Elazığ'da nerede deprem oldu? SON DAKİKA: Deprem nerede oldu? Deprem merkez üssü neresi? DİYARBAKIR'DA DEPREM! Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 16 Ekim Diyarbakır'da nerede deprem oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Malatya deprem ne zaman, nerede oldu? Deprem hissedildi mi? 01 nerenin plakası? 01 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? PEGASUS KAMPANYA Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Biletler ne kadar? A101 17 EKİM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? 68 nerenin plakası? 68 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Down sendromlu çocuk bebeği camdan attı! Olay nasıl oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.