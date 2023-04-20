15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesi denetimi

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Ramazan bayramı arifesinde emniyet kemeri denetimi yapıldı. Ayrıca polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk yapacak olan vatandaşlara broşür dağıtılarak emniyet kemerinin önemini anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram öncesinde emniyet kemeri denetimi yapıldı. 'Bayramınız kemerli olsun' sloganıyla yapılan denetimlerde yolculara emniyet kemerini dağıtılan broşürlerle emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Denetimler çerçevesinde araç ve sürücülerin evrakları kontrol edildi. ve sürüş güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimde otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında broşür dağıtıldı. Ayrıca, emniyet kemerinin önemi emniyet kemeri simülasyon aracıyla uygulamalı olarak anlatıldı. - İSTANBUL