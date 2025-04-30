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15 Suçtan 49 Yıl Cezası Olan Şahıs Nevşehir'de Yakalandı

15 Suçtan 49 Yıl Cezası Olan Şahıs Nevşehir'de Yakalandı
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Samsun'da 15 ayrı suçtan 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 63 yaşındaki İ.Ç., Nevşehir'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 15 ayrı suçtan hakkında 49 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, Nevşehir'de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" olmak üzere 15 ayrı suçtan hakkında toplam 49 yıl 1 ay hapis cezasıyla 2 yıldır aranan İ.Ç.'nin (63) Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) yürütülen çalışmalar sonucu Nevşehir'de saklandığı tespit edildi. Nevşehir'e giden Çarşamba JASAT ekibi İ.Ç.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, adli işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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