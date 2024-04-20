Üye Girişi
Haberler

15 Metrelik Uçurumdan Uçtular, Hayatlarını Ağaç Kurtardı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir ağacın üzerine düşen otomobildeki yaşlı çift, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı. Kazada yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı.

15 metrelik uçurumdan uçtular, hayatlarını ağaç kurtardı

Bir ağacın üzerine düşüp hurdaya dönen otomobildeki yaşlı çift, itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 15 metrelik yükseklikten uçarak bir ağacın üzerine düşen otomobildeki karı koca emekli öğretmen, itfaiye ekiplerinin film gibi operasyonuyla kurtarıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerindeki seyir terası olarak bilinen noktada yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hasan T. idaresindeki 60 HF 563 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir bariyerlere çarptı ardından yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan bir ağacın üzerine oradan da toprak zemine düştü. Kazayı gören vatandaşlar, araçta bulunan sürücü ile eşi Gülseren T.'yi araçtan çıkardılar. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alındılar

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kaşık sedyeye alıp halat yardımıyla yukarı çıkardı. Çifi, ambulansla kaldırıldıkları Antalya Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Çiftin bilinçlerinin yerinde olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araç ise vinç yardımıyla bulunduğu noktadan alındı.

"Ağaç olmasaydı muhtemelen ölürlerdi"

Kazanın görgü tanıklarından Burak Ürün, "Araba fren sıkarken aşağıya uçtuğunu gördüm. O anda yardıma gidip yaralıları çıkarmaya çalıştım. O ağaç olmasaydı araba aşağı yuvarlanacaktı. Ağaç sayesinde kurtuldular" dedi.

Yaralı çifti araçtan çıkarmaya yardım eden bir vatandaş da, "Teyzeyle amcayı çıkardık sonrasında ambulans ekibi ile itfaiye ekibi geldi. Sedye ile buradan çıkarmak 2,5 saat sürdü. 5 metre ileriden uçmuş olsalardı muhtemelen ölürlerdi. Çünkü onları kurtaran ağaç oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 22 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Sadettin Saran kimdir, serveti ne kadar? Sadettin Saran aday mı? Sadettin Saran Fenerbahçe başkanlığına aday oldu mu? Tövbe duası: Tövbe istiğfar duası okunuşu ve yazılışı nedir? Arapça Tövbe duası ve Türkçe meali! Tövbe nasıl edilir? Nasuh Tövbe duası nasıl okunur? Baby Shower nedir, ne demek? Baby Shower patisi nedir? Baby Shower pastaları! Baby Shower partisine katılmak caiz mi? Diyanet'in açıklaması ne? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonu Avrupa gelirleri Bilmeceler ve Cevapları 2022: En Zor Bilmece Soruları Nelerdir? Zor, Kolay, Komik, İlginç, Eğlenceli, Yeni, Uzun, Kısa Bilmeceler ve Cevapları! 1 Ekim hangi burç? Ekim'in 1'i hangi burçtur? 1 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 1 Ekim hangi burca ait? Halving ne demek? Kriptoda halving anlamı nedir? İstanbul'da Pazar günü trafiğe kapatılacak yollar! Hafta sonu hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı? Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali kaç yaşındaydı, nereli? Sabahattin Ali eserleri! Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi! Turgut Uyar kimdir? Turgut Uyar eserleri, hayatı ve biyografisi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title