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15 Metre Derin Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

15 Metre Derin Su Kuyusuna Düşen İnek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde dengesini kaybederek 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından halat ve iş makineleriyle kurtarıldı. Kurtarılan inek, sahibiyle buluşturuldu.

Adıyaman'da, 15 metre derinliği olan su kuyusuna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Adıyaman'ın Kömür Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun süredir kullanılmayan 15 metre derinliğindeki su kuyusunun yanından geçen inek, dengesini kaybederek kuyu içerisine düştü. Bir süre sonra ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince inek halat ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

Her hangi bir yaralanması bulunmayan inek sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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