İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Öcalan çağrı yaptı, peki şimdi ne olacak? İşte planlanan yol haritası

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme

ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

15 Kişi Yasa Dışı Yedek Parça Ticareti Yaparken Yakalandı

15 Kişi Yasa Dışı Yedek Parça Ticareti Yaparken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda 80 milyon lira değerinde yedek otomobil parçalarıyla birlikte 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yurtdışından temin ettikleri parçaları yasa dışı yollarla satış yaptığı belirlendi.

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yöntemlerle yurda getirdikleri yedek otomobil parçalarını anlaştıkları kişilere ve iş yerlerine sattıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen araç motoru ile yedek parçaların toplam 80 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından temin ettikleri yedek otomobil parçalarını ülkeye getirerek anlaşmalı oldukları kişilere ve iş yerlerine satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli olarak Gaziantep ve Şırnak illerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Operasyonda ele geçirilen bin 340 motor ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam piyasa değerinin ise 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

Zanlıların temin ettikleri yedek parçaları kargo veya nakliye araçlarındaki diğer eşyaların arasına saklayarak alıcılara gönderdiği belirlendi. Şüphelilerin talep doğrultusunda toptan veya perakende satış yaptığı da tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Artık canına tak etti! Arda, Real Madrid'den ayrılıyor
img

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
img

Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt

Öcalan'ın İmralı'dan verdiği mesaja IKBY, SDG ve PYD'den yanıt geldi
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Öcalan' sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?

AK Partili isimden gündem yaratacak Öcalan sorusu
Soylu'dan Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: Yolun açık olsun Türkiyem

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu
Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.