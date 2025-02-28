15 Kişi Yasa Dışı Yedek Parça Ticareti Yaparken Yakalandı

Ankara merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yöntemlerle yurda getirdikleri yedek otomobil parçalarını anlaştıkları kişilere ve iş yerlerine sattıkları belirlenen 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen araç motoru ile yedek parçaların toplam 80 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışından temin ettikleri yedek otomobil parçalarını ülkeye getirerek anlaşmalı oldukları kişilere ve iş yerlerine satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli olarak Gaziantep ve Şırnak illerinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı. Operasyonda ele geçirilen bin 340 motor ile 2 bin 559 adet yedek parçanın toplam piyasa değerinin ise 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

Zanlıların temin ettikleri yedek parçaları kargo veya nakliye araçlarındaki diğer eşyaların arasına saklayarak alıcılara gönderdiği belirlendi. Şüphelilerin talep doğrultusunda toptan veya perakende satış yaptığı da tespit edildi. - ANKARA