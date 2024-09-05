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15 Katlı Devasa Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 katlı devasa binanın yerle bir olduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkıldığı onlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan kaba inşaatı tamamlanan 15 katlı binanın, 6 Şubat depremleri sonrası güçlendirme kararı çıkartıldı. Müteahhit tarafından güçlendirme yapmak yerine binanın yerinde dönüşüme girmesine karar verdi. Durum üzerine 15 katlı binanın kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirildi. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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