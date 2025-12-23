Annenin bebek mutluluğu 15 gün sürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 gün önce doğum yapan kadın, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek-Diyarbakır Karayolu üzeri Şirinkuyu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NN 447 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan C.E. (30) adlı kadına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden 3 çocuk annesi C.E.'in 15 gün önce bir bebek dünyaya getirdiği öğrenildi. Genç annenin ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA