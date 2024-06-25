15 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri polisi, 15 farklı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Hakkında 15 ayrı suçtan toplam 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan ve 2020 yılından itibaren firari olan Ş.Ş.'nin yerini tespit eden ekipler; operasyon düzenlendi. Ş.Ş., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.Ş., cezaevine teslim edildi.