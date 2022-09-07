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1484 adet suç içerikli site engellendi

3. Sayfa Haberleri

1484 adet suç içerikli site engellendi

Aydın'da internet ortamında herkese açık ulaşılabilen kaynaklara yönelik yapılan çalışmalarda 1484 adet suç içerikli web sitesine erişim engellendi.

Aydın'da internet ortamında herkese açık ulaşılabilen kaynaklara yönelik yapılan çalışmalarda 1484 adet suç içerikli web sitesine erişim engellendi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, internet ortamında, herkese açık ve herhangi bir özel ağ geçidi kullanmadan ulaşılabilen kaynaklara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yurtdışından yayın yapan ve erişime açık olduğu belirlenen, 980 adet yasadışı bahis oynatılan web sitesi, 68 adet Oltalama (Phishing) Metodu ile dolandırıcılık yapmak amacıyla tasarlanmış web sitesi, 14 adet kimlik hırsızlığına yönelik zararlı yazılım ve uygulama içeren web sitesi, 422 adet Fuhuş ve Müstehcenlik içerikli web sitesi olmak üzere toplamda 1484 adet suç içerikli web sitesi tespit edildi. Bu sitelere, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, BTK ile gerekli koordine kurularak erişimin engellenmesi sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Aydın 3. Sayfa Haberler

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