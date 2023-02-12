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147 saat sonra kurtarılan Eylül: Aç değilim, yemek yedim

3. Sayfa Haberleri

147 saat sonra kurtarılan Eylül: Aç değilim, yemek yedim

Türkiye'yi sarsan depremde 147 saat sonra enkaz altından çıkartılan 12 yaşındaki Eylül, umutları yeniden yeşertti.

Türkiye'yi sarsan depremde 147 saat sonra enkaz altından çıkartılan 12 yaşındaki Eylül, umutları yeniden yeşertti. Bir akrabasının doğum günü kutlaması için gittiği Furkan apartmanında geceleyen ve sabaha karşı yaşanan 7.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan Eylül Kılıç'a ulaşan ekipler sabah saat 7 sıralarında Eylül'ü kurtardı.

Nizip Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin 8 katlı binada yaptığı ses dinlemesi sırasında hayatta olduğu tespit edilen Eylül için harekete geçen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Eylül'e ulaştı. Enkazdan alkışlar ve tekbir sesleri arasında çıkartılan Eylül sedyeye konularak oluşturulan insan zinciriyle ambulansa taşındı. Eylül'ün çıkartıldığında ekiplerin 'Aç mısın' sorusuna 'Hayır tokum, yemek yedim" şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Eylül, Nizip Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Eylül 3. Sayfa Haberler

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