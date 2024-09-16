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141,5 kilogram kokain yakalanan geminin tutuklu 10 mürettebatından 8'i beraat etti

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141,5 kilogram kokain yakalanan geminin tutuklu 10 mürettebatından 8'i beraat etti Geminin iki kaptanına 30 yıl hapis cezası Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 141,5 kilogram kokain yakalanan geminin 10 tutuklu mürettebatının yargılandığı davada 8 mürettebat beraat etti.

141,5 kilogram kokain yakalanan geminin tutuklu 10 mürettebatından 8'i beraat etti

Geminin iki kaptanına 30 yıl hapis cezası

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 141,5 kilogram kokain yakalanan geminin 10 tutuklu mürettebatının yargılandığı davada 8 mürettebat beraat etti. Gemi kaptanı 2 isim ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen yıl limana yanaşan Panama bayraklı gemiye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 141,5 kilogram kokain ele geçirildi. Geminin 10 mürettebatı olaydan sonra tutuklanarak yargı süreci başladı. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 10 sanıktan 8'i beraat etti. Geminin kaptanı M.D. ile ikinci kaptanı A.A. 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu kaldıkları Ankara'dan duruşma için getirilen sanıklar tercümanla birlikte savunma yaptı. Gemi kaptanı M.D. 30 yılı aşkın kapktanlık yaptığını ve bugüne kadar herhangi bir suça karışmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. M.D., "Uyuşturucu yerleştirilmesine karşı önlem aldım, ancak aramada uyuşturucu bulundu. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Geminin ikinci kaptanı A.A. ise Kolombiya'dan yükleme yaptığı sırada uyuşturucuların gemiye yerleştirilmiş olabileceğini söyleyerek "Yüklemeler karanlıkta yapıldı. Aydınlatma yetersizdi. Ben hiçbir şey görmedim. Suçsuzum" diyerek suçlamaları reddetti.

Sanık avukatları da uyuşturucuda mürettebatın parmak izlerinin bulunmadığını söyleyerk suçsuz olduklarını vurguladı. Geminin kaptanı M.D. ve ikinci kaptanı A.A.'ya 30 yıl hapis cezası ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa

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