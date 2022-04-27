140 bin lira değerindeki 2 motosiklet apartmanın garajından çalındı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir apartmanın garajından piyasa değeri yaklaşık 140 bin lira olan iki motosikleti çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde Tepebaşı'na bağlı Ömerağa Mahallesi Çatalçeşme Sokak'ta meydana gelen hırsızlık olayında bir apartmanın garajından toplam piyasa değeri 140 bin lira civarında olan 2 adet motosiklet çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli 2 kişi sokağı ilk önce baştan sonra turladıktan sonra kapısı açık olan apartmana girdi. Apartmanın içinden de garaja giren hırsızlar, içeride 50 dakika kadar kaldıktan sonra motosikletleri ittirerek dışarıya çıkarttı. Sahur saatinde yaşanan olayda sokağın boş olmasını fırsata çeviren hırsızlar, motosikletleri ittirerek sokaktan çıkarttı. Sabah durumu fark eden motosiklet sahipleri olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

"140 bin lira civarında zararımız var"

Kilitlerde hiçbir zorlama olmadan apartmana ve garaja giren hırsızların motosikletlerin direksiyon kilidini kırarak dışarı sürüklediğini belirten motosiklet sahibi Melih Turan, garajdaki 3 motosikletten 2'sinin çalındığı olayı anlattı. Çalınan motosikletlerin piyasa değerinin 140 bin lira civarında olduğunu belirten Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Gece 3 gibi sahur saatinde biz ayaktaydık. Gece 3 sularında 2 kişi sokağın başından volta atarak bu tarafa gelmişler. Yalnız işin aksi tarafı sokakta hiçbir binanın kapısı ya da garajı zorlanmamışken tekrar geri geliyorlar, bizim bina girişi kapsının açık olmasının ihtimali yok ama kapıyı ittirerek içeri giriyorlar. Yani profesyonel bir şekilde içeriye giriyorlar ve binadan garaja giren bir kapımız daha mevcut. Oradan da garaja giriyorlar. Motosikletlerin olduğu yerde hiçbir kilitte hiçbir zorlama yok direk içeriye kendi evlerine kendi garajlarına girer gibi giriyorlar. İki kişi yaklaşık 50 dakika boyunca garajda kalıyor. Direksiyon kilitlerini kırıp düz kontak yapmak için kablolarını kesiyorlar. Daha sonra bu kapıdan çıkıp ilk motoru çalan sağa dönüyor, ikinci motoru çalan sola dönerek ayrılıyorlar. Motosikletlerin ikisinin toplam 140 bin lira bantlarında değerleri var. 140 bin lira civarında zararımız var ve birde üçüncü motosikletimizin direksiyon kilidini kırmışlar oradan da aşağı yukarı 5-6 bin lira zararımız var. Polisler olay yerine geldiler, parmak izleri alında, kamera kayıtları alındı." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa