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14 Yıldır Aranan Hapis Cezalı Şahıs Manisa'da Yakalandı

14 Yıldır Aranan Hapis Cezalı Şahıs Manisa'da Yakalandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan S.Ö. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö., adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucunda, 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Yağma' ve 'Tefecilik' suçlarından yaklaşık 14 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.Ö. (49/E) isimli şahıs yakalandı. S.Ö. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak Manisa E Tipi Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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