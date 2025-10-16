Haberler

14 Yıl Sonra Gömüldüğü Yerden Çıkarılan Muhammer Kılınç'ın Cenazesi Bulundu

Güncelleme:
Eskişehir'de, 2011 yılında kaybolan Muhammer Kılınç'ın cesedi, kardeşi tarafından öldürüldükten sonra gömüldüğü yerden 14 yıl sonra çıkarıldı. İlgili adli süreç başlatıldı.

Eskişehir'de kardeşi tarafından öldürüldükten sonra gömüldüğü ahırdan 14 yıl sonra çıkarılan Muhammer Kılınç'ın cenazesinin bulunuduğu yer görüntülendi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yahnikapan Mahallesi'nde 2011 yılından beri kayıp olduğu 2024 yılında ailesinin müracaatı ile öğrenilen 64 yaşındaki Muhammer Kılınç'ın bulunması amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatılmış, yaklaşık 1 yıl sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde; kayıp şahsın, kardeşi olan 61 yaşındaki A.K. tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlenmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Odunpazarı ilçesinde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde yeraltı görüntüleme cihazı, Kadavra Arama Köpeği desteğiyle yapılan arama sonucunda, kayıp şahsa ait ceset, zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulunmuş, şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

14 yıl sonra cenazenin çıkarıldığı yer görüntülendi

Muhammer Kılınç'ın gömüldüğü Yahnikapan Mahallesi'ndeki 90 dış kapı numaralı ve mısır tarlası yanında bulunan evin bahçesindeki ahır görüntülendi. Ahırda Muhammer Kılınç'ın çıkarıldığı çukur ve yapılan çalışmaların izleri göze çarptı. İddialara göre Muhammer Kılınç'ın yıllar önce eşinden ayrıldığı ve mahalleli tarafından uzun yol şoförlüğü yaptığı için ortalıkta gözükmediği düşünüldüğü öğrenildi. Şahsın cenazesinin sabah saatlerinde jandarma tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Muhammer Kılınç'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
