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14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Seydikemer'de Yakalandı

14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Seydikemer'de Yakalandı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahıs, çeşitli suçlardan aranıyordu.

Seydikemer'de hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çamurköy Mahallesi'nde olduğunu belirlediği şahsın yakalanması için operasyon başlattı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma (2), hükümlü veya tutuklunun kaçması (1), kasten yaralama (1)' suçları olmak üzere 4 ayrı suçtan 14 yıl, 6 ay, 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.B. isimli şahıs, Çamurköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. M.B. isimli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seydikemer Operasyon Jandarma Muğla

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