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14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, 14 yıl hapis cezasıyla aranan M.U. isimli şahsı başarılı bir operasyona ile yakaladı. Şahıs, çeşitli suçlardan aranıyordu ve mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 14 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede M.U., isimli şahsın 'hırsızlık, mala zarar verme, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü ve tutuklunun kaçması, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' suçundan 14 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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