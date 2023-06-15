Üye Girişi
Haberler
14 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşına ait evde yakalandı

14 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşına ait evde yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşına ait evde yakalandı.

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs arkadaşına ait evde yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından, çeşitli suçlardan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan şahsın Kepez ilçesinde arkadaşına ait evde saklandığı tespit edildi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title