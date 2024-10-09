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14 Yıl Firari Şüpheli Pamuk Tarlasında Yakalandı

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Şanlıurfa'da 2010 yılında kasten öldürme olayının firari şüphelisi M.S., 14 yıl sonra Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştığı pamuk tarlasında yakalandı. Jandarmanın yaptığı operasyonla tutuklanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2010 yılında meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak aranan şahıs 14 yıl sonra Aydın'ın Söke ilçesinde çalıştığı pamuk tarlasında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, M.S. isimli şüpheli Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesinde 22 Şubat 2010 tarihinde meydana gelen kasten öldürme olayının firari şüphelisi olarak 14 yıldır aranıyordu. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırmalar neticesinde şahsın yakın akrabaları ile pamuk hasat işlerinde çalıştığı bilgisi edinildi. M.S.'nin yakın akrabalarından bir kısmının Söke ilçesinde tarım işlerinde çalıştıklarının belirlenmesi üzerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından araştırma ve soruşturma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, şüpheli şahsın meydana gelen olay sonrası Suriye'ye kaçtığı ve 13 yılı aşkın süre burada yaşadığı, bir süre önce de yasadışı yollarla Türkiye'ye gelerek yakın akrabalarının yanında kayıt dışı tarım işlerinde çalıştığı tespit edildi. Şüpheli M.S. Sazlı Mahallesi ova bölgesinde pamuk işçilerinin bulunduğu alanda gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Tarım Hukuk Suç

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