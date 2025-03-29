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14 Yıl Firar Eden Cezalı Şahıs Van’da Yakalandı

14 Yıl Firar Eden Cezalı Şahıs Van’da Yakalandı
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2011 Van depremi sırasında cezaevinden firar eden N.O., 14 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan toplam 15 yıl hapis cezası bulunan N.O., gizlendiği tünelde yakalandı.

Van'da 2011 yılında meydana gelen deprem sırasında cezaevinde kaçan şahıs, 14 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda neticesinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve Gürpınar Asliye Ceza Mahkemesinin karar ile görevi yaptırmamak için direnme suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 30 bin TL adli para cezası bulunan, 2011 Van depreminde kapalı cezaevinden firar ederek 14 yıldır firar olan N.O., Gürpınar Sulh Ceza Hakimliginden alınan adli arama kararı ile Gürpınar ilçesi Akbulut Mahallesinde babasına ait evin altına gizlenmiş şekilde yapılan tünel içerisinde yakalanmıştır"denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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