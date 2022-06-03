14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Haberler

14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı Eskişehir'de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Eskişehir'de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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