14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Haberler

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14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14 yıl 9 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Eskişehir'de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari durumdaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde; 'Kasten Öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay, 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıl 10 ay ve 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması' suçundan 5 ay hapis cezası bulunan E.C. yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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