14 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı - Haberler

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14 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14 yıl 6 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Antalya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan ve kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası olan firari şahıs yakalandı.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan aranan ve kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası olan firari şahıs yakalandı.

Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nitelikli suçlardan uzun süredir aranan şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde, hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve aranan D.K. isimli şahıs, bugün düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Döşemealtı, Uyuşturucu, Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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