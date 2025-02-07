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14 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Aydın'da Yakalandı

14 Yıl 5 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde, hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık (3 Dosya), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (3 Dosya) suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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