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14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, hırsızlık ve yağma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E. Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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