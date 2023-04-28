14 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, hırsızlık ve yağma suçundan hakkında 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E. Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa