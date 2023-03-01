14 yaşındaki liseli kıza cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Amasya'da 14 yaşındaki lise öğrencisi kıza cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 6 lise öğrencisinden 3'ü tutuklandı. Amasya'da 14 yaşındaki lise öğrencisi kıza cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 6 lise öğrencisinden 3'ü tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise öğrencisi A.U.'nun başka bir kız tarafından darp edildiği görüntüler sonrası polis inceleme başlattı. Cinsel istismar olayına karıştıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 6 kişiden A.T, A.B. ve S.S'nin çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - AMASYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Amasya 3. Sayfa Haberler

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