14 yaşındaki liseli kıza cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama
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14 yaşındaki liseli kıza cinsel istismar iddiasına 3 tutuklamaAMASYA Amasya'da 14 yaşındaki lise öğrencisi kıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 liseliden 3'ü tutuklandı.
14 yaşındaki liseli kıza cinsel istismar iddiasına 3 tutuklama
AMASYA Amasya'da 14 yaşındaki lise öğrencisi kıza yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 liseliden 3'ü tutuklandı. Olay, iki genç kız arasında yaşanan tartışmanın darp edilmeye dönüştüğü görüntülerin adından ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise öğrencisi A.U.'nun başka bir kız tarafından darp edildiği görüntüler sonrası polis inceleme başlattı. Cinsel istismar olayına karıştıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 6 kişiden A.T, A.B ve S.S'nin çıkarıldığı mahkemede tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.