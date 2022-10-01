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14 yaşındaki İrem'den 4 gündür haber alınamıyor

3. Sayfa Haberleri

14 yaşındaki İrem'den 4 gündür haber alınamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı evden kaçtığı iddia edilen 14 yaşındaki genç kızdan, 4 gündür haber alınamıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sabaha karşı evden kaçtığı iddia edilen 14 yaşındaki genç kızdan, 4 gündür haber alınamıyor.

Olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya (14), 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulundu. Anne R. A. kızının başına kötü bir durum gelmemesi ve sağlığından endişe ettiğini bildirdi. Yaklaşık 2 hafta önce Denizli'ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. bir an önce bulunması için çağrıda bulundu.

Yapılan arama çalışmalarında İrem'den haber alamayan aile, Denizlili vatandaşlardan kızlarının bulunması için yardım bekliyor.

(Semih Can Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli Eylül 3. Sayfa Güncel Haberler

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