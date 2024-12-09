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14 Yaşındaki Çocuğun Aracının Çarptığı Aile Yaralandı

14 Yaşındaki Çocuğun Aracının Çarptığı Aile Yaralandı
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Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen bir aileye çarptı. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, kaldırımda bebek arabasıyla yürüyen aileye çarptı. 1'i bebek 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına da yansırken, esnaf kaza anını anlattı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasından habersiz ikametlerinin önünde duran 06 TLP 59 plakalı Peugeot marka aracı alan 14 yaşındaki O.N.G., Hastane Caddesi'ne geldiği sırada yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, o sırada kaldırımda yürüyen Aydın B. ve Nagihan B. ile bebek arabasında bulunan 6 aylık Yiğit Ali B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aile biriyleri etrafa savrulurken, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Aydın B. ve Nagihan B. ile 6 aylık bebekleri 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayalar havaya savruldu

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin birden yoldan çıkıp kaldırıma çıkması ve bebek arabasıyla birlikte 2 yetişkine çarpma anları yer aldı. Görüntülerde çarpmanın şiddetiyle kaldırımda yürüyen yayaların havaya savrulduğu görüldü.

Kaza yerine yakın bir noktada işletmesi bulunan ve olaya şahit olan Sevgi Aşık, "Arabanın yalpalayarak geldiğini ve insanların uçtuğunu gördüm. Sonra da koşarak gittim, bebek yerdeydi. İlk önce tepki vermedi, sonradan ağlamaya başladı. Anneye ve bebeğe gittim, bebeğin çantası çok uzaktaydı. Acaba emzik bulur muyum diye çantayı aramaya gittim. Ardından ambulansı aradım. 3 yaralı vardı, bir bebek, anne ve baba. Çok ürkütücüydü" dedi.

"Aracı babasından izinsiz almış"

Esnaf Ahmet Yağmur ise, şiddetli bir fren sesi duyduklarını ve hemen dışarı çıktıklarını belirterek, "Biz ofiste otururken büyük bir fren sesi duyduk. Dışarı çıkıp baktığımızda kazayı gördük. Esnaf arkadaşlarla gidip baktık, 6 aylık bir bebek vardı, anne-baba 3 kişilerdi. Hepsi bir tarafa savrulmuş vaziyetteydi. İlk 112'yi aradık. Umarım ailede kötü bir durum yoktur. Sürücü 14 yaşında, trafikten men sigortası olmayan bir araçla babasından izinsiz trafiğe çıkarmış arabayı. Babasının ve kendisinin anlattığı o şekilde. Polisler geldi, aldılar çocuğu götürdüler. Yaralılar da hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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