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14 yaşındaki Burak, mahsur kaldığı enkazdan açılan delikle kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

14 yaşındaki Burak, mahsur kaldığı enkazdan açılan delikle kurtarıldı

HATAY (İHA) – Hatay'da çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan 14 yaşındaki Burak'ı açtıkları delik sayesinde kurtardı.

HATAY (İHA) – Hatay'da çalışmalarına devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, enkazın altında kalan 14 yaşındaki Burak'ı açtıkları delik sayesinde kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Depremden en çok etkilenen noktalardan biri olan Hatay'da çalışma yapan Denizli Büyükşehir ekipleri, merkez Antakya ilçesinde çöken bir binada 14 yaşındaki Burak'ı kurtarmak için seferber oldu. Enkazın altında kalan Burak'ın seslenmesi üzerine ekipler bir delik açtı. Uzun saatler sonucunda Burak, delikten güçlükle çıkarıldı. Günler sonrasında enkaz altından kurtarılan Burak, hızlıca hastaneye kaldırıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Hatay 3. Sayfa Haberler

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