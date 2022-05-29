14 yaşındaki Adem'den haber alınamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

14 yaşındaki Adem'den haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
14 yaşındaki Adem'den haber alınamıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece geç saatlerde evden çıkan 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece geç saatlerde evden çıkan 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi TOKİ sitelerinde annesi, anneanne ve dedesi ile birlikte ikamet eden Adem Yıldırım (14), dün gece saat 02.30 sıralarında evden habersizce çıktı. Yıldırım'a saat 03.00 sıralarında Acıpayam merkezde görüldükten sonra bir daha ulaşılamıyor. Telefonu kapalı olan gence ulaşmaya çalışan ailenin tüm aramalarına rağmen bulunamadı. Aile Adem Yıldırım'ın bulunması için polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, Adem Yıldırım'ın babasından uzun süredir haber alınmadığı ve nerede olduğu bilinmediği belirtildi. Aile çocuklarını görenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adem Yıldırım Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title