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14'üncü kez evden kaçtı, polis çalışma başlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14'üncü kez evden kaçtı, polis çalışma başlattı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan Gözde Göcgün'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde babası ve babaannesi ile yaşayan Gözde Göcgün'den (17) 26 Haziran'dan beri haber alınamıyor. Gözde Göcgün'ün daha önce de 14 kez evden kaçtığı ve geri döndüğü öğrenildi.

Baba Esat Göcgün, kızının 2 kişi tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise başvurdu. Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Emniyet Müdürlüğü, babanın müracaatının ardından genç kızı bulmak için çalışma başlattı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Eğirdir Isparta 3. Sayfa Haberler

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