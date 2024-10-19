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14 Suçtan Aranan Şahıs, Konya'da Kaçarken Yakalandı

14 Suçtan Aranan Şahıs, Konya'da Kaçarken Yakalandı
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Konya'da hakkında 14 farklı suçtan aranma kararı bulunan M.K.A., polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından ters yönde girmesi sonucu başka bir araca çarparak yakalandı.

Konya'da hakkında 14 farklı suçtan aranma kararı olan kişi, alışveriş merkezinde polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobiline binerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre boyunca kaçan şahıs ters yöne girerken, başka bir araca çarpması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 14 farklı suçtan aranma kararı olan M.K.A., merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesinde bulunan alışveriş merkezinde polis ekiplerini fark etmesi üzerine otomobiline binerek kaçmaya başladı. Aracıyla dur ihtarına uymayarak Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ankara Caddesine ardından tekrar aynı istikametten Yeni İstanbul Caddesine çıktı. Burada bir süre ters istikametten seyreden sürücü, daha sonra Marangozlar Sanayi Sitesine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sürücünün kullandığı otomobil, Sakarya Mahallesi Demirlenk Sokak üzerinde ters istikamete girmesi üzerine sokak üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası sürücü M.K.A., yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 14 farklı suçtan aranma kararı olan M.K.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri şüphelinin aracında yaptığı inceleme sonrası araç, emniyet otoparkına kaldırıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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