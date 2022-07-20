14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı - Haberler

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14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14 saattir kayıp olan Rafet ve Hakkı için arama çalışması sulama kanalında yoğunlaştı

Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kendilerinden 14 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki Rafet ve 11 yaşındaki Hakkı için yürütülen arama çalışmaları sulama kanalında yoğunlaştırıldı.

Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi'nde yaşayan Rafet E. (9) ve Hakkı B.'den (11) dün saat 15.00'ten bu yana haber alamayan aileleri, havanın kararmasıyla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bölgeye sevk edilen Afad, jandarma ve itfaiye ekipleri geniş bir çalışma başlattı. Çocukları en son gören kişiye ulaşan ekipler, "Çocukları kanala girmeye çalışırken fark edip uzaklaştırdım" beyanı üzerine çalışmalarını sulama kanalında yoğunlaştırdı.

Kanalda insan zinciri oluşturan sualtı arama kurtarma ekipleri, çocukların en son görüldüğü noktadan başlayarak güzergahı didik didik taradı. Kanallda yürütülen çalışmalarla eşzamanlı olarak AFAD ekiplerinin yanı sıra başta TRAC olmak üzere diğer gönüllü kuruluşların da katılımıyla çocukların evleri ve çevresindeki geniş arazide aramalar gerçekleştirdi.

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da bizzat yerinden takip ettiği arama çalışmaları, çocukların serinlemek için girebileceği düşünceyle sulama kanalında yoğunlaştırıldı. Aralıksız olarak sürdürülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailelerin 24 saatlik endişeli bekleyişi sürüyor. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Denizli Kıralan AFAD 3. Sayfa Haberler

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