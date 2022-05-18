14 motosiklet trafikten men edildi - Haberler

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14 motosiklet trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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14 motosiklet trafikten men edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plakasız ve tescilsiz olduğu belirlenen 14 motosiklet trafikten men edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, plakasız ve tescilsiz olduğu belirlenen 14 motosiklet trafikten men edildi.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından park, bahçe ve ilçenin bazı bölgelerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletlerin tescil ve plaka sorgulamaları yapıldı. Yapılan denetimlerde mevzuata uymayan 14 motosiklet trafikten men edildi. Toplanan motosikletler çekicilere yüklenerek otoparklara götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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