14 katlı rezidansın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 katlı rezidansın çatısından zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda, 38 yaşındaki işçi Aşkın Özdemir, Esentepe Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan 14 katlı bir rezidansın çatısından toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Özdemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Üç çocuk babası Aşkın Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ