14 aracı ezen şahsın işyerinde inceleme başlatıldı

İSTANBUL - Sancaktepe'de gasp ettiği kamyon ile trafikte katliam yapan Sezgin A.'nın işyerinde jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, alkollü şoför Sezgin A., Sancaktepe ilçesinde bulunan bir hafriyat kamyonunu gasp ederek 150 km hızla polis araçlarının da aralarında bulunduğu birçok aracı ezdi. 2 polis memurunun ve birçok vatandaşın yaralanmasına neden olan olayın ardından jandarma ekipleri kamyon sürücüsünün işyerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Anne ve babasını da kamyonla ezen ve yaralanmalarına sebep olan Sezgin A., sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsın anne ve babasının sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri ailenin ifadelerini almak için karakola götürdü.