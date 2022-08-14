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130 bin TL'lik hırsızlıkla ilgili 3 kişi yakalandı

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130 bin TL'lik hırsızlıkla ilgili 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de 130 bin liralık sulama sistemini çaldıkları tespit edilen 8 şüpheliden 3'ü polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de 130 bin liralık sulama sistemini çaldıkları tespit edilen 8 şüpheliden 3'ü polis tarafından yakalandı.

Eskişehir Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinin deposundan 130 bin TL'lik sulama sisteminin çalındığı tespit edildi. Olayın şüphelilerinin M.A, S.A, D.A, N.S, B.Ç, M.Ç, T.Ç ve F.Ç olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A, S.A ve D.A isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlığa konu olan 45 bin TL değerindeki malzemenin M.A'nın ikametinde ve 50 bin TL'lik malzemenin ise N.S'nin ikametinde olduğu tespit edildi. Yapılan arama neticesinde ele geçirilen sulama sistemi malzemeleri müştekiye teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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