130 adet sentetik hap ile yakalanan şahıslar gözaltına alındı
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa