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130 adet sentetik hap ile yakalanan şahıslar gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

130 adet sentetik hap ile yakalanan şahıslar gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 130 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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