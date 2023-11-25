13 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Trabzon'un Arsin ilçesinde 13 yıl önce meydana gelen cinayet olayının faili olarak aranan şahıs yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri, 2010 yılında Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen cinayet olayının faili olup hakkında kesinleşmiş 19 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.A. (43) isimli şahsın Sürmene ilçesinde saklandığını tespit edildi. Şüpheli E.A.'nın saklandığı yere JASAT Dedektifleri ve Jandarma Asayiş timlerince yapılan operasyonda E.A. yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON