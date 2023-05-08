13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık ve basit yaralama suçlarından 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık ve basit yaralama suçlarından 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi'ndeki adreste yapılan operasyonda herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık ve basit yaralama suçlarından 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y.B. yakalandı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ