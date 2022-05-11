13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şehrin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar sonucunda hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T., hakkında hırsızlık suçundan 4 dosyadan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G., hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. ve hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.I. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 20 şahıs yakalandı.

Yakalanan 15 şahıs işlemleri akabinde savcılıktan ve mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 5 şahıs da işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa