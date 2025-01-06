13 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsız Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.'yı yakaladı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (37) yakalandı.
Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa