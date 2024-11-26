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13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Cezaevi Firarisi Çalıntı Araçla Yakalandı

13 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Cezaevi Firarisi Çalıntı Araçla Yakalandı
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Samsun'da 13 yıl hapis cezası ile aranan İ.Ş., jandarma tarafından çalıntı araçla yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan aranan firari, gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

13 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi çalıntı araçla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucudan 13 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi bir kişi jandarma tarafından çalıntı araçla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum İlçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 adet suç kaydı bukunan ve "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ş.'yi çalıntı araçla yakaladı. Gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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