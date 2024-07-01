Gaziantep'te Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan titiz çalışma sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 13 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP