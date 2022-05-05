13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

MUĞLA (İHA) - Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Hakkında 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. isimli şahıs Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title