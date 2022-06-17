13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 3, göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 2, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 olmak üzere 6 ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.Ş. isimli şahsın Turgutreis'te bulunduğu tespit edildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan F.Ş. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title