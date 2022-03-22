13 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Haberler

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13 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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13 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Isparta'da hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 14 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 14 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 14 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.N isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından ortak yapılan operasyon saklandığı yerde yakalandı.

Şahsın Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta, 3. Sayfa, Haberler

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