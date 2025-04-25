13 Yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un Cenazesi Gözyaşları İçinde Defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde üç gün önce okul çıkışı kaybolan ve cansız bedeni su kanalında bulunan 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'un cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Tekeli Ortaokul Müdürü Özay Ala, çocuğun annesi, ablası ve ağabeyi ile okul arkadaşları katıldı. Anne cenaze sırasında, "Oğlum ora senin yerin değil, benim yerim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. - ANTALYA