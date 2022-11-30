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13 yaşındaki öğrencinin öldürülmesi olayıyla ilgili yayın yasağı getirildi

3. Sayfa Haberleri

13 yaşındaki öğrencinin öldürülmesi olayıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'nin okulun tuvaletinde darp edilip, bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'nin okulun tuvaletinde darp edilip, bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "30 Kasım 2022 günü saat 13.30 Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Hüseyin Özer Ortaokulunda iki öğrenci arasında geçen kasten öldürme olayında mahkeme kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katında sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 13 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu. Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Hüseyin Özer Cumhuriyet Toroslar 3. Sayfa Haberler

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